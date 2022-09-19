Летние кинотеатры "Москино" в 2022 году посетили около 42 тысяч человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В 2022 году порядка 42 тысяч человек посетили летние площадки "Москино", сообщили в пресс-службе киносети.

"По итогам летнего сезона открытые площадки стали одними из самых посещаемых и востребованных у зрителей. В отсутствие кассовых премьер и большого разнообразия в репертуарной политике выручка летних кинотеатров "Москино" в 2022 году выросла в 2,5 раза по сравнению с 2021 годом. Общее количество зрителей превысило 42 тысячи, в то время как в прошлом году этот показатель составил чуть менее 16 тысяч человек", – рассказали ТАСС в "Москино".

Там добавили, что около 40 тысяч человек посетили платные сеансы в "Москино Музеон", "Москино Сокольники" и "Москино Фили", две тысячи человек поучаствовали в бесплатных мероприятиях на площадках кинотеатров.

Уточняется, что в "Москино Музеон" в текущем году билеты приобрели 17 194 человека.

Ранее сообщалось, что в столице в седьмой раз прошла акция "Ночь кино". По словам заммэра столицы Натальи Сергуниной, в этом году основную программу культурной акции посвятили 95-летию со дня рождения режиссера Эльдара Рязанова.

Так, его ретроспективу фильмов зрители смогли увидеть сразу в кинотеатрах "Космос" и "Салют" сети "Москино", киноклубе "Эльдар", кинозале "Иллюзион", а также Российской государственной библиотеке.