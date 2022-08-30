Летний кинотеатр и многофункциональный павильон появятся в Вешняках

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

В столичном районе Вешняки появятся многофункциональный павильон и летний кинотеатр, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства.

Уточняется, что небольшой павильон с экраном расположится в районе Вешняковской улицы, дома 2А. Для гостей установят 14 шезлонгов, а пространство под навесом павильона можно будет использовать как сцену для проведения мероприятий и творческих вечеров.

"У входа в сквер со стороны аллеи Жемчуговой сделают многофункциональный павильон в виде арки. Навес арки образует два пространства: с одной стороны обустроят помещение с боковым витражным остеклением, а с другой – площадку со скамейками. Пространство внутри павильона подойдет для занятий йогой и других групповых тренировок", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что специалисты уже подготовили основания павильонов и сделали каркасы. А в павильоне летнего кинотеатра монтируют кровлю, в ближайшее время начнутся облицовочные работы.

Отмечается, что сквер находится недалеко от лесопарка "Кусково", в котором проходят работы по реабилитации.

Ранее Сергей Собянин рассказал о развитии столичных районов Вешняки и Перово в рамках программы "Мой район". Глава города отметил, что в этих районах реализуются два крупных проекта по созданию качественной городской среды. Специалисты реконструируют стадион "Авангард" и реабилитируют лесопарк "Кусково".

Мэр отметил, что в усадьбе "Кусково" уже восстановили цветники, дорожки, газоны, аллею игр, отреставрировали уникальный павильон "Грот" и другое. В настоящее время в лесопарке проводится реабилитация семи прудов, которые обмелели и затянулись илом. Также очищают канал Большого Дворцового пруда.

