В Москве стартовал 2-й этап благоустройства у станции БКЛ "Зюзино"

14:06
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что у станции БКЛ "Зюзино" на юго-западе города стартовал второй этап благоустройства территории, передает РИА Новости.
"На втором этапе в зону благоустройства включены улицы Новочеремушкинская, Матушкина и Херсонская. С открытием новой станции увеличился пассажиропоток, поэтому задача – сделать прилегающую территорию комфортной и функциональной для местных жителей и тех, кто приезжает в этот район на работу или учебу", – заявил представитель мэрии.
Бирюков напомнил, что на первом этапе благоустройства были приняты меры по улучшению пешеходной и транспортной доступности станции. Кроме того, были обновлены улицы Каховка и Перекопская (частично).
На период проведения работ в районе станции размещены временные дорожные знаки и информационные баннеры, выставлены ограждения с сигнальными лампами и обустроены проходы для жителей.
"Параллельно приступили к монтажу системы освещения и укладке газона общей площадью около 13 тысяч квадратных метров. В рамках проекта расширим пешеходную зону и обновим тротуарное покрытие, заменим асфальт на проезжей части и во внутридворовых проездах", – добавил Бирюков.
По словам заммэра, возле станции "Зюзино" планируется расположить 118 энергоэффективных фонарей и уличных торшеров, удобные лавочки и навигационные стелы.
Еще один этап благоустройства запланирован на осень. Ожидается, что у станции высадят более 40 деревьев и 1,2 тысячи кустарников. Целиком окончание работ запланировано на конец 2022 года.
Накануне заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал о ходе благоустройства Волоколамского шоссе. По словам представителя мэрии, объект завершен на 70%.
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