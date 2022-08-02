В столице построят 13 путепроводов в ближайшие годы

12:23
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В Москве в ближайшие годы планируют построить еще 13 автомобильных путепроводов через железнодорожные пути. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"В настоящее время на реконструкции находится шесть сооружений, два объекта в проектировании и еще по пяти путепроводам ведется разработка градостроительной документации", – рассказал руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.
Отмечается, что с 2022 по 2026 год в рамках адресной инвестиционной программы предусмотрена реализация восьми объектов. Это путепровод в районе 24–25-го километров Ленинградского шоссе, Старо-Рублевский, Дмитровский путепровод, "Текстильщики-1", путепровод через ж/д пути МЦД-1 на улице Барклая и через пути Савеловского направления МЖД, соединяющего улицу 800-летия Москвы с улицей Инженерной, а также около улицы Академика Королева и улицы Хачатуряна.
Загрутдинов отметил, что после 2026 года планируется построить еще четыре путепровода в СВАО и один в ЮВАО. По его словам, реализация данных проектов улучшит транспортную ситуацию и создаст дополнительные маршруты.
Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что специалисты на 70% завершили строительство путепровода через железнодорожные пути МЦД-1 и Северный дублер Кутузовского проспекта в районе улицы Барклая.
Он уточнил, что на объекте продолжается подготовка поверхности опор под окраску, а также подготовка к прокладке коммуникаций. В рамках благоустройства также обновляется 988 метров теплосети и территория площадью почти 53 тысячи квадратных метров.
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