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09:53

Строительство съезда с Алтуфьевского шоссе на МКАД завершено на треть

городстроительстводороги

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Строительство съезда с Алтуфьевского шоссе на внешнюю сторону МКАД планируется завершить до конца года. В настоящее время готовность эстакады составляет 35%, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Строители уже смонтировали металлическое пролетное строение, в настоящее время ведутся подготовительные работы для опускания пролета на проектное положение", – сказал он.

По словам Бочкарева, на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе всего планируется построить и реконструировать 5,4 километра дорог. Он уточнил, что рабочие уже завершили реконструкцию Алтуфьевского путепровода по направлению из центра города. В настоящее время ведется установка опор пролетной конструкции эстакады, обустройство съездов и инженерных коммуникаций.

Как отметил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов, движение на эстакаде будет осуществляться по двум полосам в одном направлении. Ее общая протяженность составит 547 метров.

"По контракту окончание строительства запланировано на первый квартал 2023 года, но Мэр Москвы поставил задачу сдать объект в эксплуатацию до конца года вместе с развязкой на пересечении с Осташковским шоссе", – рассказал он.

По словам Загрутдинова, открытие эстакады позволит перераспределить транспортные потоки и повысить пропускную способность Алтуфьевского шоссе и МКАД на 20%. Он пояснил, что это станет возможным за счет разгрузки близлежащих дорог и Липкинского шоссе. Он добавил, что прилегающую территорию благоустроят, высадив 85 деревьев, более тысячи кустарников и около 40 тысяч квадратных метров газона.

Ранее сообщалось, что в Москве планируют завершить строительство Северного дублера Кутузовского проспекта до конца будущего года. Сейчас его строительная готовность оценивается почти в 40%.

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