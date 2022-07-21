Бочкарев: путепровод через железнодорожные пути на улице Барклая готов на 70%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы сообщил о степени готовности путепровода через железнодорожные пути МЦД-1 и Северный дублер Кутузовского проспекта в районе улицы Барклая.

"Вместо старого 39-метрового путепровода возводится новый длиной свыше 205 метров. По состоянию на середину июля работы завершены на 70%", – заявил заместителя мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Представитель мэрии уточнил, что на объекте продолжается подготовка поверхности опор под окраску, а также подготовка к прокладке коммуникаций. В рамках благоустройства также обновляется 988 метров теплосети и территория площадью почти 53 тысячи квадратных метров.

Отдельно Бочкарев рассказал о завершении работ по строительству первого пешеходного перехода. Здесь уже смонтированы лифты, на 90% выполнена облицовка объекта.

Генеральный директор группы компаний "Моспроект-3" Анна Меркулова также добавила, что на путепроводе завершается устройство стыков поперечных балок, полностью готовы блоки металлического пролетного строения.

Ожидается, что путепровод на улице Барклая соединит районы Дорогомиловский и Филевский Парк через улицы Большую Филевскую и Кутузовский проспект.

Ранее Андрей Бочкарев оценил ход строительства съезда с основного хода южного участка Московского скоростного диаметра (МСД) со стороны Рязанского на Волгоградский проспект в сторону МКАД. По словам заммэра, объект готов на 60%.