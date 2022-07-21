Бочкарев: путепровод через железнодорожные пути на улице Барклая готов на 70%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы сообщил о степени готовности путепровода через железнодорожные пути МЦД-1 и Северный дублер Кутузовского проспекта в районе улицы Барклая.
"Вместо старого 39-метрового путепровода возводится новый длиной свыше 205 метров. По состоянию на середину июля работы завершены на 70%", – заявил заместителя мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Представитель мэрии уточнил, что на объекте продолжается подготовка поверхности опор под окраску, а также подготовка к прокладке коммуникаций. В рамках благоустройства также обновляется 988 метров теплосети и территория площадью почти 53 тысячи квадратных метров.
Отдельно Бочкарев рассказал о завершении работ по строительству первого пешеходного перехода. Здесь уже смонтированы лифты, на 90% выполнена облицовка объекта.
Генеральный директор группы компаний "Моспроект-3" Анна Меркулова также добавила, что на путепроводе завершается устройство стыков поперечных балок, полностью готовы блоки металлического пролетного строения.
Ожидается, что путепровод на улице Барклая соединит районы Дорогомиловский и Филевский Парк через улицы Большую Филевскую и Кутузовский проспект.
Ранее Андрей Бочкарев оценил ход строительства съезда с основного хода южного участка Московского скоростного диаметра (МСД) со стороны Рязанского на Волгоградский проспект в сторону МКАД. По словам заммэра, объект готов на 60%.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: