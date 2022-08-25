Акция "Ночь кино" пройдет в Москве 27 августа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице 27 августа в седьмой раз пройдет акция "Ночь кино". Сеансы пройдут с 12:00 27 августа до 01:00 28 августа. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

По словам заммэра столицы Натальи Сергуниной, в этом году основную программу культурной акции посвятили 95-летию со дня рождения режиссера Эльдара Рязанова.

Так, ретроспективу фильмов Эльдара Рязанова зрители смогут увидеть сразу в кинотеатрах "Космос" и "Салют" сети "Москино", киноклубе "Эльдар", кинозале "Иллюзион", а также Российской государственной библиотеке.

Кроме того, в музее-заповеднике "Коломенское" можно будет посмотреть комедию "Невероятные приключения итальянцев в России". В лектории Зоологического музея МГУ покажут фильм "Гараж", а в музее "Автомобили мира" на территории завода "Кристалл" – картину "Берегись автомобиля".

В свою очередь, в кинотеатрах "Искра", "Сатурн", "Тула" и "Космос", на летних площадках "Сокольники" и "Фили", а также в Третьяковской галерее на Крымском Валу представят ленты, участвовавшие в конкурсных программах различных фестивалей, а также жанровые и авторские картины.

Также в кинотеатре "Спутник" пройдет специальный показ документального фильма "Гагарин. Жизнь в хронике ТАСС".

Помимо этого, документальная программа "Познавая белый свет" представит зрителям ленты об уникальной природе регионов России. Показы пройдут в кинотеатрах "Салют", "Вымпел", "Тула" и Музее Победы.

В материале отмечается, что "Марафон короткого метра" на летней площадке "Музеон" и в кинотеатре "Салют" покажет лучшие короткометражные фильмы фестиваля Moscow Shorts. Также в кинотеатре "Салют" покажут программу "Первый сеанс" – сборник коротких работ студентов московских киношкол.

В свою очередь, министерство культуры РФ и Фонд кино покажут самые популярные отечественные фильмы этого года: "Чемпион мира" Алексея Сидорова и "Пара из будущего" Алексея Нужного.

Ранее сообщалось, что в этом году международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" отметит 15-летие. Участие в нем примут коллективы Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Египта, Индии и Таиланда. Россию на мероприятии представят оркестры силовых ведомств страны – Минобороны, ФСО, Росгвардии, ФСБ и МЧС.

По предварительным данным, фестиваль планируют посетить около 90 тысяч человек.

На фестивале "Спасская башня" в Москве безопасность будут обеспечивать около тысячи человек. Для безопасности граждан при входе на территорию будут установлены контрольно-пропускные пункты с досмотром. На фестиваль не будут допускать лиц в алкогольном опьянении, с оружием и предметами, которые могут использоваться в качестве него, заявили в ведомстве.