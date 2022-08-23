Около тысячи человек обеспечат безопасность на фестивале "Спасская башня"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

На фестивале "Спасская башня" в Москве безопасность будут обеспечивать около тысячи человек. Об этом сообщила пресс-служба департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы.

"В их числе – около 600 сотрудников полиции и представителей Росгвардии, им будут помогать более 400 представителей частных охранных организаций и контрольно-распорядительных служб", – уточнили в пресс-службе.

Для безопасности граждан при входе на территорию будут установлены контрольно-пропускные пункты с досмотром. На фестиваль не будут допускать лиц в алкогольном опьянении, с оружием и предметами, которые могут использоваться в качестве него, заявили в ведомстве.

"Также запрещен пронос напитков в стеклянной таре, продуктов питания в твердой упаковке и крупногабаритных предметов. Рекомендуем всем желающим принять участие в фестивальной программе проявить понимание и воздержаться от посещения мероприятий с запрещенными предметами", – предупредили гостей.

В этом году международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" отметит 15-летие. Участие в нем примут коллективы Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Египта, Индии и Таиланда. Россию на мероприятии представят оркестры силовых ведомств страны – Минобороны, ФСО, Росгвардии, ФСБ и МЧС.

По предварительным данным, фестиваль планируют посетить около 90 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что из-за проведения фестиваля "Спасская башня" в Москве ограничат движение по улице Ильинке и в проезде в районе дома 5 по Красной площади. Проехать по указанному участку нельзя будет с 22:00 24 августа до 08:00 5 сентября.

Кроме того, не будет движения на Кремлевской, Софийской, Москворецкой, Раушской набережных и Большом Москворецком мосту. Ограничения будут действовать с 25 августа до 5 сентября с 22:20 до 22:50.

