Движение перекроют на Болотной и Берсеневской набережных 26–27 августа из-за фестиваля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение транспорта перекроют на участках Болотной и Берсеневской набережных 26–27 августа из-за фестиваля "JetRush". Об этом сообщает телеграм-канал "Дептранс. Оперативно".

Ограничения коснутся участков Болотной набережной – от Берсеневского переулка до Берсеневской набережной, Берсеневской набережной – от Болотной набережной до Берсеневского переулка.

Также с 18:00 25 августа до 23:59 27 августа нельзя будет парковать машины на Берсеневской набережной в районе дома 6, строения 1 и в районе дома 6, строения 3.

Ранее сообщалось, что две парковки в центре Москвы закроют с 22 августа из-за фестиваля "Спасская башня".

Отмечалось, что для горожан не будут доступны парковки со шлагбаумом на Болотной улице и в Ветошном переулке. Ограничения будут действовать до 4 сентября.

