Схема движения на участке дублера Рязанского проспекта изменится с 27 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Схему движения транспорта изменят на участке дублера Рязанского проспекта на юго-востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта столицы.
"Центр организации дорожного движения 27 августа меняет схему движения в ЮВАО, чтобы машины быстрее проезжали в центр по Рязанскому проспекту. <...> Чтобы разгрузить движение, мы обратили внимание на боковой проезд Рязанского проспекта между домом 10, строением 1, и домом 12", – рассказали в ведомстве.
Обозначенный участок, как объяснили в Дептрансе, был сделан односторонним при реконструкции магистрали в 2015 году, однако теперь, из-за роста нагрузки на Рязанский проспект, возникла необходимость проезда в обе стороны.
Водители смогут сэкономить более четырех минут на объезд от улицы Стахановской ко 2-му Грайвороновскому проезду. Кроме того, будут сохранены существующие парковочные места.
Ранее стало известно, что дорожные координаторы Центра организации дорожного движения (ЦОДД) изменили схему движения на 114 столичных улицах. В Москве также были созданы 334 парковки, оборудованы 20 островков безопасности и 10 дополнительных полос для движения транспорта.
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