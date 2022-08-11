Дорожные координаторы изменили схему движения на 114 улицах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Дорожные координаторы Центра организации дорожного движения (ЦОДД) изменили схему движения на 114 столичных улицах. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"ЦОДД усиливает безопасность пешеходов с помощью новых зебр, островков, светофоров рядом с детскими учреждениями и прогулочными зонами. Там, где бывают заторы, вводит дополнительные полосы и наносит вафельную разметку, а на узких улицах – одностороннее движение для увеличения парковочного пространства и свободного подъезда к больницам, домам и жилым комплексам", – говорится в сообщении.

Отмечается, что дорожные координаторы отвечают за организацию дорожного движения в каждом округе Москвы в соответствии с обращениями горожан и городскими проектами. Специалисты принимают решения по созданию пешеходных переходов, установке или замене дорожных знаков и разметки.

"Так, в июле в Москве появились 334 парковки, 20 островков безопасности, 20 пешеходных переходов, 10 светофоров и 10 дополнительных полос для движения транспорта", – указано в материале.

Так, введение одностороннего движения на Гжатской и Гродненской улицах в Западном округе позволило расширить парковку на 116 мест. Кроме того, транспорт стал быстрее проезжать с Озерной улицы в сторону Рябиновой благодаря открытию левого поворота.

"После просьб жителей СЗАО дорожные координаторы добавили зебру на 3-й Хорошевской улице по дороге от станции Московского центрального кольца "Зорге" в сторону жилого комплекса. Безопасный переход в сквер теперь значительно сокращает маршрут пешеходов", – добавили в мэрии.

Ранее сообщалось, что специалисты комплекса городского хозяйства обновили 15 тысяч погонных километров дорожной разметки. Работы провели на ключевых магистралях и улицах, в первую очередь возле дошкольных и учебных заведений, лечебно-профилактических учреждений, крупных транспортно-пересадочных узлов и парков.