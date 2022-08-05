Фото: Москва 24/Никита Симонов

Участник проекта "Голос" Федор Рытиков выступит на фестивале "Спасская башня", сообщает ТАСС со ссылкой на дирекцию проекта.

"Федор Рытиков выступит на открытии фестиваля 26 августа, а также в рамках вечерних представлений "Спасской башни" с 27 августа по 1 сентября включительно", – рассказали в организации.

Заявлено, что артист исполнит песню "Ноченька лунная" ("Ніч яка місячна")".

Федор Рытников является приглашенным солистом Центрального военного оркестра Минобороны РФ. Выступал лауреатом международных премий и конкурсов, солистом мужского камерного хора Заиконоспасского монастыря "Благозвонница". На проекте "Голос" участвовал в первом сезоне.

Военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет в этом году на Красной площади с 26 августа по 4 сентября. Фестиваль примет российские и зарубежные военно-оркестровые и творческие коллективы.

4 августа стало известно, что в программе примет участие военно-симфонический оркестр Египта. Список композиций, которые исполнит коллектив, пока не раскрывается.