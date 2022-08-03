Певец Shaman выступит на фестивале "Спасская башня"

Фото: vk.com/shaman_me

Выступление российского певца Shaman состоится в рамках Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", сообщает ТАСС.

"Популярный российский артист Shaman выступит на Красной площади в рамках Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", – отметили организаторы мероприятия.

Уточняется, что артист исполнит выпущенную 23 февраля песню "Встанем", которая собрала свыше 35 миллионов просмотров. Выступления состоятся 30 и 31 августа.

Военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет в этом году на Красной площади с 26 августа по 4 сентября. Фестиваль примет российские и зарубежные военно-оркестровые и творческие коллективы.

Сроки проведения фестиваля в 2022 году утвердил Владимир Путин.

