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Оркестр и рота почетного караула ВС Белоруссии покажут спецпрограмму на "Спасской башне"

городфестивали

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня" со специальной программой выступят Образцово-показательный оркестр и рота почетного караула Вооруженных сил Белоруссии, сообщает ТАСС.

Участники из Белоруссии подготовили плац-концерт с новыми элементами. В этом году в "Спасской башне" будут участвовать 40 военнослужащих роты почетного караула. Они покажут синхронные строевые приемы с карабинами под музыку. В частности, гости Красной площади смогут увидеть элемент "Солнце", который передает связь с государственным гербом Белоруссии.

Также военнослужащие покажут элемент "Волна", символизирующий твердую волю, непоколебимость и целеустремленность белорусского народа, и элемент "Расческа". Также участники фестиваля из Белоруссии подготовили сюрприз, подробности которого не раскрываются.

Образцово-показательный оркестр Вооруженных сил Белоруссии, созданный в 1950 году, является ведущим военно-музыкальным коллективом страны. В репертуаре оркестра более 500 произведений ведущих композиторов-классиков и современников.

Военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет в этом году на Красной площади с 26 августа по 4 сентября. Фестиваль примет российские и зарубежные военно-оркестровые и творческие коллективы.

Сроки проведения фестиваля "Спасская башня" в 2022 году утвердил Владимир Путин.

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