Собянин назвал "Спасскую башню" грандиозным событием

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Сергей Собянин направил приветствие участникам, организаторам и гостям Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня". Об этом сообщает ТАСС.

"Дорогие друзья! Сердечно приветствую вас в Москве на XIV Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня". Прекрасный и грандиозный праздник искусства завоевал искреннюю любовь москвичей и гостей столицы", – отметил мэр.

Собянин подчеркнул, что каждый год в фестивале участвуют лучшие военные оркестры и творческие коллективы России и мира, которые показывают достойный уровень исполнительского мастерства и военной выправки.

Также градоначальник поблагодарил всех, кто причастен к организации и проведению фестиваля, и пожелал гостям и участникам отличного настроения и незабываемых впечатлений.

Фестиваль "Спасская башня" стартовал на Красной площади 27 августа. Зрителей ждут выступления военного оркестра из Габона, коллективов из Катара, Белоруссии и Греции, арт-группы "Хор Турецкого", а также фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна.

Мероприятие продлится до 5 сентября и пройдет в формате COVID-free: посетить "Спасскую башню" смогут только обладатели QR-кода с информацией о вакцинации, пройденном ПЦР-тестировании, тесте на антитела или перенесенной болезни.

