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08:24

Фестиваль "Спасская башня" пройдет в Москве с 26 августа по 4 сентября

город фестивали

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" в этом году будет проходить на Красной площади в столице с 26 августа по 4 сентября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дирекцию фестиваля.

"В соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина юбилейный XV Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" в 2022 году пройдет с 26 августа по 4 сентября", – сообщили в дирекции.

В прошлом году фестиваль "Спасская башня" проходил на Красной площади с 27 августа по 5 сентября в формате COVID-free: посетить фестиваль могли только обладатели QR-кода с информацией о вакцинации, пройденном ПЦР-тестировании, тесте на антитела или перенесенной болезни.

Специальным гостем XIV Международного военно-музыкального фестиваля стал фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн. Его выступление состоялось под аккомпанемент Военного оркестра 154-го отдельного комендантского Преображенского полка, Показательного оркестра МЧС России и Оркестра отдельной дивизии оперативного назначения войск национальной гвардии под руководством майора Олега Тышука.

Тилль Линдеманн спел на Красной площади

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