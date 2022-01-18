Фестиваль "Спасская башня" пройдет в Москве с 26 августа по 4 сентября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" в этом году будет проходить на Красной площади в столице с 26 августа по 4 сентября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дирекцию фестиваля.
"В соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина юбилейный XV Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" в 2022 году пройдет с 26 августа по 4 сентября", – сообщили в дирекции.
В прошлом году фестиваль "Спасская башня" проходил на Красной площади с 27 августа по 5 сентября в формате COVID-free: посетить фестиваль могли только обладатели QR-кода с информацией о вакцинации, пройденном ПЦР-тестировании, тесте на антитела или перенесенной болезни.
Специальным гостем XIV Международного военно-музыкального фестиваля стал фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн. Его выступление состоялось под аккомпанемент Военного оркестра 154-го отдельного комендантского Преображенского полка, Показательного оркестра МЧС России и Оркестра отдельной дивизии оперативного назначения войск национальной гвардии под руководством майора Олега Тышука.
Тилль Линдеманн спел на Красной площади
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: