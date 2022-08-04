Оркестр из Египта примет участие в фестивале "Спасская башня"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Военно-симфонический оркестр Египта выступит в столице в рамках международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дирекцию фестиваля.

"Военно-симфонический оркестр Египта подготовил новую программу для юбилейного XV Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", который пройдет в Москве на Красной площади с 26 августа по 4 сентября", – говорится в сообщении.

Отмечается, что пока участники не раскрывают свою программу, однако известно, что в их выступление включен "Русский марш" Иоганна Штрауса.

Военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет в этом году на Красной площади с 26 августа по 4 сентября. Фестиваль примет российские и зарубежные военно-оркестровые и творческие коллективы.

Сроки проведения фестиваля в 2022 году утвердил Владимир Путин.

