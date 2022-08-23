Движение ограничат в центре Москвы из-за фестиваля "Спасская башня"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Движение ограничат для автомобилей в центре столицы из-за фестиваля "Спасская башня". Об этом сообщает телеграм-канал "Дептранс. Оперативно".

Так, нельзя будет проехать с 22:00 24 августа до 08:00 5 сентября по улице Ильинке и в проезде в районе дома 5 по Красной площади.

Не будет движения на Кремлевской, Софийской, Москворецкой, Раушской набережных и Большом Москворецком мосту. Ограничения будут действовать с 25 августа до 5 сентября с 22:20 до 22:50.

С 00:01 24 августа и до окончания мероприятия нельзя будет припарковать машины на улице Ильинке от Новой до Красной площади.

Ранее сообщалось, что с 1 октября до 1 декабря ограничат движение на Филевском бульваре от дома 14 до дома 22, а с 1 декабря до 2 февраля 2023 года – от дома 12 до дома 37. С 2 февраля до 15 апреля проехать нельзя будет от дома 37 до дома 34.

Также отмечалось, что движение перекроют в проезде Энтузиастов с 2 августа по 30 ноября из-за строительных работ. В указанный период для проезда не будут доступны участки проезда Энтузиастов от дома 19А до дома 19, строения 53, а также от дома 19А до Дангауэровского путепровода.

