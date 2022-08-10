Несколько участков Филевского бульвара перекроют с 15 августа

10:21
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
С 15 августа перекроют несколько участков Филевского бульвара, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы. В ведомстве уточнили, что это связано со строительством инженерных сетей.
До 1 октября круглосуточно будет закрыт участок бульвара от дома 40 до дома 14 и от дома 34 по Филевскому бульвару до дома 2, строения 1 по улице Мясищева.
С 1 октября до 1 декабря ограничат движение на Филевском бульваре от дома 14 до дома 22, а с 1 декабря до 2 февраля 2023 года – от дома 12 до дома 37. С 2 февраля до 15 апреля проехать нельзя будет от дома 37 до дома 34.
Ранее стало известно, что движение для транспорта на нескольких столичных улицах будет круглосуточно закрыто до конца августа из-за работ по замене асфальта. Ограничения затронут Большой Власьевский, Малый Власьевский и Глазовский переулки, переулок Сивцев Вражек и ряд других улиц.
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