Московские власти выделили столичным кинотеатрам 300 миллионов рублей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Московские власти поддержали 71 столичный кинотеатр на общую сумму 300 миллионов рублей.

По словам руководителя департамента предпринимательства Москвы Алексея Фурсина, поддержку получили как крупные киносети, так и индивидуальные залы, в том числе из периферийных районов города.

Прокатчики взяли обязательство не закрывать кинотеатры минимум три месяца после получения финансовой помощи. В Москве с начала года закрылось около 16% кинозалов.

Ранее власти столицы приняли решение компенсировать затраты кинотеатрам на прокат и рекламу. Киносети могут получить прямые выплаты из бюджета города на компенсацию затрат по лицензионным договорам за пользование правами на отечественные фильмы: 100%, если деньги потрачены с 1 января по 31 мая этого года, и до 50% – с 1 июня текущего года.