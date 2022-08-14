Собянин рассказал об обновленных кинотеатрах в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Старые московские кинотеатры после реконструкции становятся центрами отдыха в своих районах, сообщил Сергей Собянин на своей странице в соцсети "Вконтакте".

По его словам, можно теперь не просто сходить в кино, но также на досуговую программу или провести время в кафе. Летом на открытых террасах проходят тренировки по разным видам спорта, творческие мастерские для детей и взрослых. По вечерам там организовывают концерты.

Мэр рассказал, что на сегодняшний день инвестор реконструировал уже 11 кинотеатров. Власти Москвы со своей стороны приводят в порядок скверы и парки вокруг, таким образом создавая полноценные общественные пространства.

В мае Собянин утвердил меры поддержки киноотрасли. Они затронут кинотеатры, а также студии, которые снимают фильмы на территории Москвы. Кинотеатры смогут получить гранты на привлечение зрителей и продвижение отечественных картин в прокате.

Режиссер Карен Шахназаров заявил, что благодаря мерам поддержки, разработанным правительством Москвы, будет проще справляться с появившимися проблемами. Он выразил мнение, что получившие правительственные гранты кинотеатры смогут привлечь новых зрителей.

До этого сообщалось, что более 3,3 триллиона рублей составил годовой оборот московских креативных индустрий. Речь идет о сфере дизайна и рекламы, книгоиздании, производстве кино и анимационных фильмов, фешен-бизнесе и других. Отмечалось, что более 100 тысяч столичных компаний и индивидуальных предпринимателей работают в данной сфере.

