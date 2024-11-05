Режиссер Бояков рассказал, что кинопарк "Москино" способствует развитию индустрии в РФ

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Кинопарк "Москино" способствует развитию индустрии в России. Он представляет интерес для туристов, которые хотят увидеть изнанку кинематографа, рассказал Агентству "Москва" театральный режиссер Эдуард Бояков.

"На меня большое впечатление произвел кинопарк "Москино", это действительно огромный масштаб. Но это еще и хорошая, умная идея. Пришло время, когда мы должны уже не просто делать не хуже, чем Голливуд, а становиться снова лидерами кинопроцесса", – отметил он.

По словам режиссера, на площадках кинопарка есть огромный выбор объектов для съемок, куда входят городские улицы, квартиры и режимные объекты.

"Это еще и огромный интерес людей – многим интересно увидеть изнанку кинопроцесса, и этот парк нужен людям", – добавил Бояков.

В кинопарке "Москино" гости могут посетить Древнюю Русь, партизанскую деревню в Белоруссии времен Великой Отечественной войны, а также Берлин 1945 года. Для посетителей создали площадки разных городов и стран. К настоящему моменту для гостей кинопарка подготовлено 18 натурных площадок, четыре павильона и шесть объектов инфраструктуры.

Народный артист РФ Александр Панкратов-Черный высоко оценил работу кинопарка "Москино". Он отметил, что благодаря ему упрощается процесс создания фильмов и экономятся средства производителей.

