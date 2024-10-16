Актер Сергей Бурунов озвучил аудиогид по кинопарку "Москино"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Аудиогид в кинопарке "Москино" озвучил актер Сергей Бурунов. Желающие смогут узнать об уникальных натурных площадках, воссоздающих разные города и исторические эпохи, сообщает портал мэра и правительства столицы.

По словам актера, кинопарк поражает своими масштабами.

"Магия кино всегда привлекала тысячи желающих, но надо признать, что это довольно обособленный мир. Мне нравится идея приподнять завесу тайны и показать всем желающим, что же находится по ту сторону камеры", – сказал Бурунов.

Актер озвучил проект "Кинопрогулка", его участники побывают на площадках "Уездный город", "Питерский бар", "Ковбойский городок", "Улицы Берлина", "Москва 40-х" и "Соборная площадь". Каждую из них можно посетить в зависимости от графика съемок.

Джазовые выходные в кинопарке "Москино" пройдут 19 и 20 октября. Для гостей подготовили концерты уличных музыкантов, анимационную программу для детей, различные мастер-классы, киносъемки и выставку ретроавтомобилей.

Кинотеатр "Москино кинопарк" представит новинки. Для взрослой аудитории выйдет фильм "Анора", получивший награду "Золотая пальмовая ветвь" Каннского кинофестиваля.