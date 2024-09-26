На портале "Узнай Москву" опубликовали маршрут по набережным

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

На портале и в мобильном приложении "Узнай Москву" появился новый прогулочный маршрут по набережным, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Он пройдет через Крымскую, Пречистенскую, Берсеневскую, Софийскую, Раушскую и Кремлевскую набережные. Горожане и туристы смогут поставить экскурсию в фоновый режим и наслаждаться неспешной прогулкой по городу, не отвлекаясь на экран.

Аудиогид расскажет об интересных фактах, истории и архитектуре встречающихся на пути зданий и мест. Помимо уже знакомых мест, участники откроют совершенно новые маршруты.

К примеру, во время прогулки по Крымской набережной можно пройтись по пешеходному мосту через Водоотводный канал Москвы-реки, который открылся этим летом.

Как рассказали в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы, столичные набережные входят в число любимых мест прогулок жителей и гостей столицы. У каждой набережной своя история, стиль и особенности архитектуры.

"Новый маршрут – это возможность взглянуть на привычные, хорошо знакомые места с другой точки зрения, узнать о них больше и по-новому ощутить атмосферу столицы. Пользователи могут детально изучить свою любимую набережную или же посвятить день неспешной прогулке по всем точкам. А аудиогид сделает экскурсию более увлекательной и запоминающейся", – добавили в ведомстве.

Посещаемость портала "Узнай Москву" летом выросла вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Как отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина, с июня онлайн-гидом воспользовались более 550 тысяч раз.

Чаще всего пользователей интересовали исторические здания (461 тысяча запросов), биографии известных личностей (193 тысячи) и авторские экскурсии (119 тысяч). Рейтинг популярных идей для прогулок по Москве возглавил маршрут "По неизбитым пушкинским тропам". Его подготовили к 225-летию со дня рождения Александра Пушкина. На втором месте – экскурсия "Московский модерн", далее в числе самых популярных идет "Романтический маршрут".

На портале "Узнай Москву" собраны фотографии и описание более 3,5 тысячи зданий, памятников и исторических мест, более 400 музеев, свыше 270 авторских маршрутов и более 330 биографий. На платформе представлено около 40 виртуальных туров.

Проект доступен и в формате мобильного приложения. Одной из уникальных его возможностей является технология дополненной реальности (AR), благодаря которой приложение получило национальную премию "Приоритет: Цифра – 2024".