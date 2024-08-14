Порталом "Узнай Москву" с начала лета воспользовались более 550 тыс раз

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Посещаемость портала "Узнай Москву" летом выросла вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом пишет портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на департамент информационных технологий столицы.

Как отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина, с июня онлайн-гидом воспользовались более 550 тысяч раз.

"Достопримечательности с его помощью изучали жители не только Москвы и Московской области, но и других регионов: Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Нижегородской, Тульской, Тверской, Иркутской и Ростовской областей", – сказала Сергунина.

При этом чаще всего пользователей интересовали исторические здания (461 тысяча запросов), биографии известных личностей (193 тысячи) и авторские экскурсии (119 тысяч).

Рейтинг популярных идей для прогулок по Москве возглавил маршрут "По неизбитым пушкинским тропам". Его подготовили к 225-летию со дня рождения Александра Пушкина. На втором месте – экскурсия "Московский модерн", далее в числе самых популярных идет "Романтический маршрут".

На портале "Узнай Москву" собраны фотографии и описание более 3,5 тысячи зданий, памятников и исторических мест, более 400 музеев, свыше 270 авторских маршрутов и более 330 биографий. На платформе представлено около 40 виртуальных туров.

Проект доступен и в формате мобильного приложения. Одной из уникальных его возможностей является технология дополненной реальности (AR), благодаря которой приложение получило национальную премию "Приоритет: Цифра – 2024".

На портале многие пользователи также выбирали авторский маршрут теле-, радиоведущей и многодетной мамы Тутты Ларсен ко Дню семьи, любви и верности. В него вошли знаковые места для журналистки и ее семьи, среди которых – высотка Аудиторного корпуса МГУ на Моховой улице, Красные Ворота и другие места.

При этом озвучила аудиогид сама журналистка. Первой точкой маршрута стала высотка на площади Красные Ворота, с которой началось знакомство Ларсен со столицей.

