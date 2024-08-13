Ночная прогулка на ретропоезде пройдет в Москве в ночь с 23 на 24 августа

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Ночная прогулка на ретропоезде по специальному маршруту состоится в ночь с 23 на 24 августа. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

Любой желающий, который захочет посетить экскурсию, сможет проехать на ретропоезде 1935 года и посетить одно из старейших депо столичного метрополитена. Детали о предстоящей прогулке можно узнать на сайте проекта "Экскурсии в метро". В департаменте предупредили, что количество билетов на данное мероприятие ограниченно.

Ранее парад автобусов, который должен был состояться 10 августа, перенесли из-за непогоды на середину месяца. Новое расписание пока неизвестно, однако в департаменте транспорта пообещали поделиться им в ближайшее время.

По предыдущему плану, колонна отправилась бы от Тверской Заставы по Ленинградскому шоссе до Северного речного вокзала. В параде должны были принять участие 19 современных и исторических моделей из Музея транспорта города и других собраний.

