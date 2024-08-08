Празднование 100-летия автобуса в Москве перенесено из-за непогоды

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Мероприятия в честь празднования 100-летия автобуса в Москве перенесены из-за непогоды, сообщает пресс-служба Дептранса.

"Переносим ретропарад автобусов, мероприятия на речных вокзалах и экскурсии с 10 августа на середину месяца в связи с неблагоприятным прогнозом погоды", – объяснили в столичном ведомстве.

Новое расписание пока неизвестно, однако специалисты департамента пообещали поделиться с ним в ближайшее время.

Парад автобусов должен был состояться 10 августа. По предыдущему плану, колонна отправилась бы от Тверской Заставы по Ленинградскому шоссе до Северного речного вокзала. В параде должны были принять участие 19 современных и исторических моделей из Музея транспорта города и других собраний.

