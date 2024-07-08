Посвященный Дню семьи, любви и верности маршрут появился на портале "Узнай Москву"

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

На портале "Узнай Москву" ко Дню семьи, любви и верности опубликовали авторский маршрут теле-, радиоведущей и многодетной мамы Тутты Ларсен. В него входят знаковые места для журналистки и ее семьи. Среди них – высотка Аудиторного корпуса МГУ на Моховой улице, Красные Ворота, Нескучный сад и другие места. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на департамент информационных технологий города.

"Во время прогулки пользователи могут включить аудиогид – его озвучила сама журналистка. Это поможет проникнуться особой атмосферой, увидеть столицу глазами телеведущей, почувствовать особенную связь с городом через ее личные истории и воспоминания", – отметили в пресс-службе ведомства.

Первой точкой маршрута станет высотка на площади Красные Ворота. С этого здания началось знакомство Ларсен со столицей, когда она приехала сюда на учебу. По словам журналистки, Москва предстала перед ней в образе мамы, строгой, иногда требовательной, но гостеприимной и любящей.

Аудиторный корпус МГУ будет второй точкой маршрута. Участники посетят храм Святой Мученицы Татианы, в котором Ларсен часто бывала, когда училась. Кроме того, пользователи побывают в Нескучном саду. По словам журналистки, это ее семейное место. Телеведущая очень любит набережную: сначала там проходили ее свидания с будущим супругом, затем по той же дороге она гуляла со своим первенцем Лукой.

Также остановками маршрута станут Большая Никитская улица, где Ларсен часто проводила свободное время с однокурсниками в студенческие годы, Якиманка и Шаболовка. Журналистка отметила, что любит маленькие тихие улочки и переулки старой Москвы (Кадашевскую набережную, Большую Ордынку и Пятницкую улицу).

На сервисе Russpass для гостей и жителей столицы сейчас доступны семейные маршруты программы "Играй в Москву", где участникам предлагается узнать столицу при помощи интерактивных заданий. Прогулки проходят по наиболее интересным городским локациям. Для каждой разработана своя собственная карта. На ней можно найти QR-коды с дополнительными сведениями и фактами по маршруту.