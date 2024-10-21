Актер Александр Панкратов-Черный высоко оценил работу кинопарка "Москино"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Народный артист РФ Александр Панкратов-Черный высоко оценил работу кинопарка "Москино", указав, что благодаря ему упрощается процесс создания фильмов и экономятся средства производителей. Об этом пишет Агентство "Москва".

Он напомнил, что раньше для того, чтобы снять какую-нибудь сцену, нужно было ехать в другой город, что несло с собой большие затраты. Теперь же для работы можно воспользоваться кинопарком, например воссоздать декорации для сталинградских событий, подчеркнул актер.

"Москино" включает в себя множество разнообразных декораций, натурных площадок и павильонов. Например, посетители могут перенестись в Москву 1940 года или на Витебский вокзал Санкт-Петербурга.

Как отметил актер и режиссер Сергей Жигунов, в "Москино" можно воссоздать любую сцену для разных картин, снять какой угодно фильм, в котором и актер, и зритель получат незабываемые эмоции.

К настоящему моменту для гостей кинопарка подготовлено 18 натурных площадок, которые позволяют побывать в XIV, XV и XVI веках, а также эпохе Дикого Запада и Древней Руси.