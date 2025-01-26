26 января, 14:24Политика
Лукашенко заявил, что на Западе готовятся "зайти" в Белоруссию к 2030 году
Фото: телеграм-канал Sputnik Беларусь
Белорусские экстремисты на Западе готовятся к активным действиям к 2030 году. Однако они могут попробовать "зайти" в страну и раньше, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Его слова передает ТАСС.
"Особенно беглые (экстремисты. – Прим. ред.), поддерживаемые там спонсорами, не буду их перечислять, вы знаете, они пока готовятся к 2030 году. Дословно почти получили эти документы", – подчеркнул лидер республики.
По словам главы государства, для этого на Западе уже подготовлена военная составляющая. Лукашенко подчеркнул, что в целях нападения на стану "создаются структуры и финансируются".
Он также отметил, что тактика экстремистов заключается в том, чтобы дождаться момента, когда возрастет "недовольство людей и прочее".
Ранее о намерении белорусских экстремистов захватить приграничные районы страны и попросить Запад ввести туда "миротворцев" заявил госсекретарь Совбеза республики Александр Вольфович. По его словам, западные страны руководят процессами обучения боевиков из радикальной белорусской оппозиции, для этого в Польше создан командно-координационный центр "Посполитое рушение".