Лукашенко заявил, что на Западе готовятся "зайти" в Белоруссию к 2030 году

Фото: телеграм-канал Sputnik Беларусь

Белорусские экстремисты на Западе готовятся к активным действиям к 2030 году. Однако они могут попробовать "зайти" в страну и раньше, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Его слова передает ТАСС.

"Особенно беглые (экстремисты. – Прим. ред.), поддерживаемые там спонсорами, не буду их перечислять, вы знаете, они пока готовятся к 2030 году. Дословно почти получили эти документы", – подчеркнул лидер республики.

По словам главы государства, для этого на Западе уже подготовлена военная составляющая. Лукашенко подчеркнул, что в целях нападения на стану "создаются структуры и финансируются".

Он также отметил, что тактика экстремистов заключается в том, чтобы дождаться момента, когда возрастет "недовольство людей и прочее".

Ранее о намерении белорусских экстремистов захватить приграничные районы страны и попросить Запад ввести туда "миротворцев" заявил госсекретарь Совбеза республики Александр Вольфович. По его словам, западные страны руководят процессами обучения боевиков из радикальной белорусской оппозиции, для этого в Польше создан командно-координационный центр "Посполитое рушение".

