Лукашенко заявил, что Украина получила команду втянуть Белоруссию в войну

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Украинский лидер Владимир Зеленский хочет втянуть Белоруссию в войну. Такое заявление сделал президент республики Александр Лукашенко.

"Почему Володя Зеленский себя так ведет? Мы же нормально с ним были, в хороших отношениях. Если нас втянут в войну, это тяжелая ситуация", – приводит его слова издание БелТА.

Лукашенко отметил, что если Белоруссию втянут в войну, то страна может не выдержать, как государство. Кроме того, белорусский лидер выразил мнение, что Зеленскому "дают команду", чтобы затянуть Белоруссию в конфликт.

Президент Белоруссии также заявил, что "лучше такая диктатура, как в Беларуси, чем такая демократия, как в Украине".

Ранее Лукашенко предупреждал о возможном начале третьей мировой войны в случае нападения на республику. По его словам, США хотят обострить ситуацию.