Yle: на промышленных предприятиях Финляндии начались забастовки из-за зарплаты

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Забастовки пилотов, рабочих и водителей остановили работу ряда промышленных предприятий по всей Финляндии, пишет портал Yle.

Сотрудники требуют поднять зарплаты на 10%.

Если стороны не договорятся, то стычка продлится до 14 февраля, что может сказаться и на жизни обычных финнов, предупреждают журналисты. Возможны задержки в доставке товаров, забастовки пилотов могут привести к отмене от 10 до 15 воздушных рейсов каждый день, уверены в СМИ.



Ранее французские таксисты организовали манифестацию против ухудшения условий труда. Водители свыше 500 автомобилей такси собрались в историческом центре Парижа, жгли фаеры и держали плакаты "Таксисты в гневе" и "Такси в опасности". Главным требованием таксистов указывался отказ от снижения тарифов на перевозку пациентов.

