Bild: в Германии началась первая волна протестов сотрудников Volkswagen и BMW

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В Германии началась первая волна забастовок работников автопроизводителей Volkswagen и BMW и профсоюза IG Metall, в который входят сотрудники металлургических и электротехнических предприятий, передает Bild.

В Оснабрюке 250 работников предприятия Volkswagen проводят предупредительную забастовку, которая может привести к закрытию завода. В Регенсбурге сотрудники предприятия BMW также собрались у ворот здания с плакатами. В Ингольштадте ожидается забастовка у завода Audi.

В Ганновере около 200 работников компании Clarios, занимающейся производством аккумуляторов, также провели акцию протеста с факелами и плакатами. В то же время в Хильдесхайме бастуют около 400 сотрудников компаний Jensen GmbH, KSM Castings Group, Robert Bosch, Waggonbau Graaff и ZF CV Systems.

Ключевое условие текущего этапа переговоров с работодателями – увеличение заработной платы на 7%, а также оклада стажеров на 170 евро. Профсоюз обосновывает необходимость таких действий ростом цен в Германии.

Глава производственного совета Volkswagen Даниэла Кавалло ранее заявила, что компания планирует закрыть как минимум три завода в Германии в рамках мер по экономии. Это приведет к сокращению десятков тысяч рабочих мест. На данный момент работают около 120 000 сотрудников на десяти заводах компании.

Однако и до этого в Volkswagen допускали возможность сокращения персонала и закрытия заводов в Германии для сокращения расходов. Генеральный директор Оливер Блуме объяснил это снижением конкурентоспособности страны и стремлением конкурентов закрепиться в Европе. По информации СМИ, сокращения могут начаться с 1 июля 2025 года, планируется уволить до 30 тысяч сотрудников.

Ранее в Финляндии прошла двухнедельная забастовка профсоюзов против правительственных реформ на рынке труда, затрагивающих выплаты по безработице и больничному листу, страховые взносы, упрощение увольнений.

В забастовке принимали участие Центральное объединение профсоюзов, профсоюз работников автотранспорта, сферы соцобеспечения, публичного сектора и электриков, а также Индустриальный профсоюз.