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Автопроизводитель Ford уволит около 600 участников забастовки в Мичигане – СМИ
Фото: ТАСС/Zuma/Chaiwat Subprasom
Американский автопроизводитель Ford уволит около 600 сотрудников, которые участвуют в забастовке профсоюза работников автопрома на сборочном производстве в Мичигане. Об этом сообщает CNBC.
Согласно заявлению компании, эти работники будут уволены, поскольку они не исполняют свои обязанности.
Ранее американский профсоюз United Auto Workers (UAW) объявил о начале массовой забастовки на предприятиях General Motors, Ford и Stellantis.
По информации местных СМИ, подобного рода забастовка может грозить США серьезным экономическим ущербом. Члены UAW требуют от компаний повышения зарплат, улучшения пенсионного обеспечения, увеличения отпусков и прочие меры.
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