Автопроизводитель Ford уволит около 600 участников забастовки в Мичигане – СМИ

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Американский автопроизводитель Ford уволит около 600 сотрудников, которые участвуют в забастовке профсоюза работников автопрома на сборочном производстве в Мичигане. Об этом сообщает CNBC.

Согласно заявлению компании, эти работники будут уволены, поскольку они не исполняют свои обязанности.

Ранее американский профсоюз United Auto Workers (UAW) объявил о начале массовой забастовки на предприятиях General Motors, Ford и Stellantis.

По информации местных СМИ, подобного рода забастовка может грозить США серьезным экономическим ущербом. Члены UAW требуют от компаний повышения зарплат, улучшения пенсионного обеспечения, увеличения отпусков и прочие меры.