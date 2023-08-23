Стало известно, как американские продюсеры планируют урегулировать забастовку сценаристов

Фото: AP Photo/Chris Pizzello

Альянс продюсеров кино и телевидения США (AMPTP) согласился пойти на уступки сценаристам для прекращения забастовки последних. Об этом пишет издание Deadline со ссылкой на документ организации с правками от 11 августа.

AMPTP, в частности, пообещал делиться со сценаристами данными о просмотрах фильмов и других проектов, созданных при их участии, благодаря чему те смогут претендовать на часть прибыли. Кроме того, было решено, что созданные с помощью искусственного интеллекта тексты не будут считаться литературными произведениями, поэтому применение нейросетей не повлияет на зарплаты и авторские права сценаристов.

Кроме того, авторам сценариев предлагают поэтапное увеличение зарплат на 13% в трехгодичных контрактах. Также им могут гарантировать занятость на протяжении минимум 10 недель в период работы над проектом, за исключением случаев, когда съемки длятся меньше этого срока.

Несмотря на все уступки, на переговорах представителей Гильдии сценаристов США и руководств Disney, Universal Pictures, Netflix и Warner Brothers, которые состоялись 22 августа, достичь соглашения не удалось.

Гильдия американских сценаристов, объединяющая 11,5 тысячи сотрудников телекомпаний и киностудий США, начала массовую забастовку в мае текущего года. Из-за этого была приостановлена работа над многими ожидаемыми фильмами и сериалами. В середине июля к забастовке присоединилась Гильдия американских актеров SAG-AFTR.

Профсоюз актеров так же, как и Гильдия сценаристов США, требует увеличения базовой заработной платы, а также гарантий того, что их труд не будет заменен искусственным интеллектом.



Массовая забастовка голливудских сценаристов началась в Вашингтоне