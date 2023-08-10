Церемонию вручения "Эмми" перенесли из-за забастовки актеров в США

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75-ю церемонию вручения телевизионной премии "Эмми" перенесли на четыре месяца, теперь она состоится 15 января 2024 года. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Изначально мероприятие должно было пройти 18 сентября этого года, однако его было решено отложить из-за забастовки Гильдии актеров США. Новая дата выпала на День Мартина Лютера Кинга, известного борца за права афроамериканцев.

Отмечается, что вручение "Эмми" последний раз переносили в 2001 году. Тогда это было обусловлено терактами 11 сентября в США.

14 июля Гильдия американских актеров SAG-AFTRA – крупнейший профсоюз Голливуда, объединяющий 160 тысяч актеров – объявил о начале забастовки. Одно из требований Гильдии – увеличение базовой зарплаты актеров.



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