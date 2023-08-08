Минкульт РФ не получал заявок на прокат "Барби" и "Оппенгеймера" в России

Фото: кадр из фильма "Барби"; режиссер – Грета Гервиг; производство – Warner Bros. Pictures

Минкультуры РФ не получало заявлений на показ в России фильмов "Барби" и "Оппенгеймер". Об этом заявила глава ведомства Ольга Любимова, отвечая на вопрос о шансах появления данных картин в российских кинотеатрах.

"Нам не подавали заявки на прокатные удостоверения, я могу говорить только с этой точки зрения", – сказала она в беседе с ТАСС.

"Барби" и "Оппенгеймер" в настоящее время не числятся в расписании отечественных кинотеатров. Снявшие их студии – Warner Bros. и Universal Pictures соответственно – покинули российский рынок еще весной прошлого года, с тех пор их фильмы официально не выходили в РФ.

Ранее сообщалось, что за 17 дней с момента премьеры фильм "Барби" режиссера Греты Гервиг собрал в мировом прокате рекордные миллиард долларов. Этого показателя киноленте удалось достичь быстрее, чем другим проектам Warner Bros., например, у картины "Гарри Поттер и Дары Смерти" на это ушло 19 дней.



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