08:20Культура
Актеры "Оппенгеймера" ушли с премьеры фильма в Лондоне из-за забастовки в Голливуде
Фото: AP/Invision/Scott Garfitt
Команда актеров, снявшаяся в фильме "Оппенгеймер", покинула премьеру в Лондоне после того, как они узнали, что гильдия американских актеров SAG-AFTRA объявила о забастовке. Об этом сообщает RT.
Режиссер кинокартины Кристофер Нолан отметил, что актеры начали готовить плакаты и намерены выйти на пикеты.
"Американские звезды присоединятся к бастующим сценаристам, требуя повышения заработной платы и усиления защиты прав", – сказал Нолан.
Ранее сообщалось, что гильдия американских актеров SAG-AFTRA объявила о крупной забастовке, которая должна начаться 14 июля.
Профсоюз актеров и Гильдия сценаристов США требуют увеличения базовой заработной платы и гарантий того, что их не заменит искусственный интеллект.
До этого СМИ заявляли о крупнейшей за 15 лет забастовке сценаристов в Голливуде.
Решение провести подобное мероприятие связано с популяризацией стриминговых сервисов. По началу это позволило предоставить больше рабочих мест авторам, однако после сервисы стали заказывать более короткие сериалы, что привело к сокращению штата работников и их зарплат.
Массовая забастовка голливудских сценаристов началась в Вашингтоне
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