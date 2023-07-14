Актеры "Оппенгеймера" ушли с премьеры фильма в Лондоне из-за забастовки в Голливуде

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Команда актеров, снявшаяся в фильме "Оппенгеймер", покинула премьеру в Лондоне после того, как они узнали, что гильдия американских актеров SAG-AFTRA объявила о забастовке. Об этом сообщает RT.

Режиссер кинокартины Кристофер Нолан отметил, что актеры начали готовить плакаты и намерены выйти на пикеты.

"Американские звезды присоединятся к бастующим сценаристам, требуя повышения заработной платы и усиления защиты прав", – сказал Нолан.

Ранее сообщалось, что гильдия американских актеров SAG-AFTRA объявила о крупной забастовке, которая должна начаться 14 июля.

Профсоюз актеров и Гильдия сценаристов США требуют увеличения базовой заработной платы и гарантий того, что их не заменит искусственный интеллект.

До этого СМИ заявляли о крупнейшей за 15 лет забастовке сценаристов в Голливуде.

Решение провести подобное мероприятие связано с популяризацией стриминговых сервисов. По началу это позволило предоставить больше рабочих мест авторам, однако после сервисы стали заказывать более короткие сериалы, что привело к сокращению штата работников и их зарплат.



Массовая забастовка голливудских сценаристов началась в Вашингтоне