В ГД предложили кабмину принудительно лицензировать кино из недружественных стран

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Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил Михаилу Мишустину провести эксперимент по принудительному лицензированию картин из недружественных стран, сообщает ТАСС.

Сделать это он предлагает в августе 2023 года для того, чтобы у россиян появилась возможность посмотреть в российских кинотеатрах такие картины как "Барби" и "Оппенгеймер".

Даванков напомнил, что после введения санкций и ухода мировых производителей фильмов жители России могли посмотреть в кинотеатрах картины из недружественных стран через схему "предсеансового обслуживания". Речь идет о "сером" показе фильмов, которые официально не представлены дистрибьюторами на территории России. Однако в конце июля кинокомпании-мейджоры смогли вычислить продавцов и схему поставок в Россию пиратских копий для российских кинотеатров.

"Поэтому теперь премьеры фильмов выйдут уже не в кинотеатральном формате из-за отсутствия копий, а в онлайн-версии, которая будет выложена на цифровых платформах", – подчеркнул он.

Вице-спикер Госдумы отметил, что в 2022 году кассовые сборы в российских кинотеатрах упали по сравнению с допандемийным 2019 годом на 57,2%, по количеству проданных билетов снижение составило 62%. Также в мае 2022 года Минфин РФ отказался выделить кинотеатрам финансовую поддержку в размере 6,5 миллиарда рублей, поскольку средства из федерального бюджета перераспределяются на первоочередные задачи.

"Предоставление российским кинотеатрам возможности показывать кинокартины без согласия правообладателей будет являться наиболее оптимальной мерой поддержки, поскольку позволит отрасли компенсировать убытки за счет увеличения продажи билетов без необходимости предоставления финансовой помощи со стороны федерального бюджета РФ", – считает парламентарий.

Картина Греты Гервиг "Барби" возглавила прокат в странах СНГ за 27–30 июля. Она собрала около 76 миллионов рублей. На втором месте расположился российский фильм "За Палыча!", собрав более 72 миллионов рублей. Следом идут французский исторический фильм "Жанна Дюбарри" (65,6 миллиона рублей) и биографическая драма "Оппенгеймер" (55,7 миллиона рублей) Кристофера Нолана.

Сатирическая комедия "Барби" вышла на экраны 21 июля. Она стала самым кассовым фильмом за первые выходные, сборы в мировом прокате составили сумму свыше 330 миллионов долларов. Показатель стал лучшим стартом года и наиболее успешным проектом женщины-режиссера за всю историю североамериканского проката.

Премьеры "Барби" и "Оппенгеймера" в России выйдут в онлайн-формате