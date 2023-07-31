Фильм "Барби" стал лидером проката в СНГ за прошедшие выходные

кадр из фильма "Barbie"; режиссер – Грета Гервиг; производство – Sony Pictures

Картина Греты Гервиг "Барби" возглавила прокат в странах СНГ за прошедшие выходные, 27–30 июля.Она собрала около 76 миллионов рублей, сообщает Kinobusiness.com.

По данным портала, на втором месте расположился российский фильм "За Палыча!", собрав более 72 миллионов рублей. Следом идут французский исторический фильм "Жанна Дюбарри" (65,6 миллиона рублей) и биографическая драма "Оппенгеймер" (55,7 миллиона рублей) Кристофера Нолана.

Сатирическая комедия "Барби" вышла на экраны 21 июля. Она стала самым кассовым фильмом за первые выходные, сборы в мировом прокате составили сумму свыше 330 миллионов долларов. Показатель стал лучшим стартом года и наиболее успешным проектом женщины-режиссера за всю историю североамериканского проката.

Ранее сообщалось, что лента собрала рекордные 155 миллионов долларов в американском прокате за первый уикенд. При этом вышедший одновременно с кинокартиной о кукле "Оппенгеймер", повествующий о создании атомной бомбы, проиграл по сборам, собрав 80,5 миллиона долларов за 22 и 23 июля.

До этого карикатурная карта, которая была изображена в трейлере "Барби", вызвала споры и привела к отмене показа фильма во Вьетнаме и на Филиппинах. При этом в компании Warner Bros. призвали не искать политической подоплеки в карте.

Премьеры "Барби" и "Оппенгеймера" в России выйдут в онлайн-формате