Фильм "Барби" собрал в американском прокате рекордные 155 млн долларов

Фото: кадр из фильма "Барби"; режиссер – Грета Гервиг; производство – Warner Bros. Pictures

Фильм "Барби", рассказывающий о приключениях одноименной куклы и Кена, вышедший в прокат 21 июля, собрал за первый уикенд 155 миллионов долларов, что стало рекордом в текущем году. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на дистрибутора Warner Bros.

Отмечается, что собранная сумма стала рекордной для дебютного кинопоказа в США и Канаде.

При этом вышедший одновременно с кинокартиной о кукле фильм режиссера Кристофера Нолана "Оппенгеймер", повествующий о создании атомной бомбы, проиграл по сборам, собрав 80,5 миллиона долларов в минувшие выходные, 22 и 23 июля.

Фильм "Барби" был снят американской актрисой, сценаристом и режиссером Гретой Гервиг, в роли главной героини предстала актриса Марго Робби, Кена сыграл Райан Гослинг. Бюджет кинокартины превысил отметку в 100 миллионов долларов.

Ранее карикатурная карта, которая была изображена в трейлере "Барби", вызвала споры и привела о отмене показа фильма во Вьетнаме и на Филиппинах. В компании Warner Bros. призвали не искать политической подоплеки в этой карте.

Представитель компании отмечал, что карта является детским рисунком, который просто изображал путешествие Барби из Барбиленда в "реальный мир". Она не были предназначена для того, чтобы сделать какое-либо заявление.



Фильм "Барби" запретили во Вьетнаме