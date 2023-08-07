Фильм "Барби" собрал 1 млрд долларов в мировом прокате за 17 дней

Фото: кадр из фильма "Барби"; режиссер – Грета Гервиг; производство – Heyday Films, LuckyChap Entertainment, Mattel Films, NBGG Pictures, Warner Bros.

Комедия "Барби" собрала в мировом прокате один миллиард долларов за 17 дней. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на данные New York Times.

Таким образом, картине, вышедшей на мировые экраны 21 июля, удалось заработать один миллиард долларов быстрее, чем другим, выпущенным кинокомпанией Warner Bros. Предыдущий рекорд поставил фильм "Гарри Поттер и Дары Смерти", который собрал подобную сумму за 19 дней.

"Барби" удерживает лидирующую позицию третьи выходные подряд в США и Канаде. Там фильм собрал 459 миллионов долларов.

Ранее карикатурная карта, которая была изображена в трейлере "Барби", вызвала споры и привела к отмене показа фильма во Вьетнаме и на Филиппинах. При этом в компании Warner Bros. призвали не искать политической подоплеки в карте.



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