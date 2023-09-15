Профсоюз работников автопрома США объявил о начале забастовки на трех предприятиях

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Американский профсоюз United Auto Workers (UAW) объявил о начале массовой забастовки на предприятиях General Motors, Ford и Stellantis. Об этом заявил лидер профсоюза Шон Фейн во время эфира на YouTube-канале профсоюза.

"Сегодня ночью, впервые в нашей истории, мы ударим сразу по трем членам большой тройки", – заявил он.

По информации местных СМИ, подобного рода забастовка может грозить Соединенным Штатам серьезным экономическим ущербом. Члены UAW требуют от компаний повышения зарплат, улучшения пенсионного обеспечения, увеличения отпусков и прочие меры.

Фейн подчеркнул, что забастовка начнется ровно в полночь по местному времени (07:00 по московскому времени), если до этого сторонам не удастся прийти к каким-либо соглашениям.

Тем не менее, по данным издания CNBC, позиции сторон все еще слишком далеки от консенсуса.

В мае этого года Гильдия американских сценаристов, объединяющая 11,5 тысячи сотрудников телекомпаний и киностудий США, также начала массовую забастовку. Из-за этого была приостановлена работа над многими ожидаемыми фильмами и сериалами. В середине июля к забастовке присоединилась Гильдия американских актеров SAG-AFTR.

Профсоюз актеров так же, как и Гильдия сценаристов США, требует увеличения базовой заработной платы, а также гарантий того, что их труд не будет заменен искусственным интеллектом.

В Лос-Анджелесе проходит забастовка сценаристов и актеров