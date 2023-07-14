Актер Брайан Кокс предположил, что забастовка в Голливуде продлится до конца года

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Забастовка актеров в Голливуде может продлиться до конца текущего года. Такое предположение в интервью телеканалу Sky News озвучил британский актер Брайан Кокс, известный по ролям в фильмах "Троя", "Академия Рашмор", "Идентификация Борна" и других.

"Это ситуация, которая может стать очень и очень неприятной. Это может продолжаться довольно долго. Они доведут нас до грани", – сказал артист.

14 июля Гильдия американских актеров SAG-AFTRA – крупнейший профсоюз Голливуда, объединяющий 160 тысяч актеров – объявил о начале забастовки. Одно из требований Гильдии – увеличение базовой зарплаты актеров.

Как объяснил Кокс, артисты, в частности, хотят получать доход от повторного показа фильмов с их участием на фоне развития стриминговых площадок. Кроме того, актеров беспокоит возможность несанкционированного использования их внешности и голоса в условиях развития технологий искусственного интеллекта.



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