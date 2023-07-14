HBO продолжит съемки сериала "Дом дракона", несмотря на забастовки актерских профсоюзов

Фото: кадр из фильма "Дом Дракона"; режиссер – Клер Килнер, Мигель Сапочник, Грег Яйтанс, Гита Патель, Алан Тейлор/производство – Good Banana, Home Box Office

Съемки новых эпизодов сериалов "Дом дракона" и "Индустрия" продолжатся вопреки забастовкам Гильдии киноактеров США и Американской федерации артистов телевидения и радио (SAG-AFTRA). Об этом сообщает издание Deadline.

Как объяснило издание, съемки продолжатся, так как большинство актеров имеют британское подданство и связаны контрактами, которые установил местный профсоюз индустрии развлечений Equity.

SAG-AFTRA и Equity в совместном заявлении призвали актеров продолжать работу в случае, если они вынуждены следовать правилам профсоюзов двух государств. При этом британский профсоюз выразил поддержку американским коллегам в забастовке.

Между тем в издании выразили сомнения, захотят ли актеры "Дома дракона" и "Индустрии" выйти на съемочные площадки в такой ситуации, поскольку законы в Великобритании запрещают членам профсоюзов бастовать в знак солидарности с коллегами в других странах.

Гильдия американских актеров SAG-AFTRA начала крупную забастовку 14 июля. Профсоюз актеров требует увеличения базовой заработной платы и гарантий того, что их не заменит искусственный интеллект.

Ранее аналогичное решение приняла Гильдия сценаристов США. По информации СМИ, проблемы в отрасли связаны с популяризацией стриминговых сервисов.

Так, сначала благодаря подобным платформам появилось больше рабочих мест для авторов, однако затем сервисы стали заказывать более короткие сериалы, что привело к сокращению работающих сценаристов и их зарплат.

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