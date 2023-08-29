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В Японии приостановлена работа 12 заводов Toyota из-за системного сбоя – СМИ
Фото: ТАСС/AP/Charles Krupa
В Японии приостановили работу 12 заводов автопроизводителя Toyota Motor после системного сбоя. Об этом сообщает телеканал NHK.
О причинах сбоя не сообщается. По данным телеканала, перспектив восстановления работы также пока нет. Всего в Японии находится 14 заводов автопроизводителя.
Ранее сообщалось, что на всей территории Ливана была прекращена подача электроэнергии из-за отключения двух тепловых электростанций в связи с неуплатой задолженностей в валюте.
В марте этого года порядка 20 миллионов человек в Аргентине остались без света из-за сбоя в работе атомной электростанции "Атуча" в городе Лима провинции Буэнос-Айрес.
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