Концентрация трития в океане после сброса воды с АЭС ниже порога выявления – власти Японии

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Концентрация трития в пробах воды из 11 различных точек после начала сброса радиоактивной воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" находится ниже минимального порога выявления. Об этом заявили в министерстве окружающей среды Японии.

"В результате анализа проб морской воды при осуществлении мониторинга 25 августа после начала сброса очищенной через систему APLS воды выявлено, что концентрация трития находится ниже границы выявления (менее 7-8 беккерелей на литр) на всех 11 пунктах и не оказывает влияния на человека или окружающую среду", – приводит заявление ведомства РИА Новости.

Кроме того, японские ученые провели анализы на содержание нуклидов с гамма излучением и заявили, что их концентрация в воде также находится ниже пределов выявления.

Эксперты собирали пробы воды в 11 точках на различном отдалении от станции, с максимальной дистанцией от нее в 40 километров.

24 августа Япония начала сброс воды в океан с АЭС "Фукусима-1". Первый этап займет 17 дней, а процесс полностью – 30 лет. Для сброса построили специальный тоннель, который уходит от берега на километр. Японские чиновники заверили, что вода очищена от радиации настолько, что содержание вредных веществ в ней ниже допустимой нормы.

Россия рассчитывает на получение проб воды от Японии с аварийной АЭС "Фукусима-1".



Эксперты сомневаются в достоверности проб из океана после сброса в него воды с "Фукусимы"