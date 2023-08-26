Эксперт заявил, что российский рынок защищен от японской рыбы

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Российский рынок на фоне начала сброса воды с АЭС "Фукусима-1" защищен от японской рыбы. Эта продукция поступает в РФ в очень малом объеме и это премиальные виды. Об этом заявил управляющий партнер Agro&Food Communications Илья Березнюк.

"Как будет развиваться ситуация вокруг АЭС, неясно, в этих прогнозах расходятся даже ученые. Но что касается российского рынка – он защищен от японской рыбы, ее крайне мало сюда поступает, и в основном премиального сегмента. Мы много сами экспортируем в Японию, а импортируем гораздо меньше – соответственно, для обычного потребителя все это не сыграет никакой роли", – передается РИА Новости слова эксперта.

Березнюк отметил, что завоз в Российскую Федерацию из Японии гидробионтов, рыбопродукции, ракообразных, моллюсков и другой продукции составляет слишком малую долю ее российского импорта в целом. Так, в прошлом году прибыло порядка 192 тонн подобной продукции. В основном эти поставки касались только ультрадорогой HoReCa (общепит и гостиничный бизнес).

Эксперт добавил, что поставки никак не касаются сетевой розницы и розничной торговли в целом.

Японские специалисты начали сбрасывать в океан первую партию очищенной от радиоактивных веществ воды с аварийной АЭС "Фукусима-1".

В Японии заявили, что подготовленная для сброса вода в достаточной степени разбавлена морской водой и содержание трития в ней значительно меньше допустимой нормы безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической защите. Каждая тонна воды разбавляется 1,2 тысячи тонн чистой морской воды. В течение первого этапа за 17 дней предполагается сбросить около 7,8 тысячи тонн очищенной воды.

Позже заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Чумаков, выступая на заседании Генассамблеи всемирной организации заявил, что Россия рассчитывает на получение проб воды от Японии с аварийной АЭС "Фукусима-1". Москва рассчитывает на полную открытость со стороны Токио относительно влияния сброса воды с АЭС, подчеркнул Чумаков.

Новости мира: Япония начала сброс воды с "Фукусимы-1"