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25 августа, 21:30

Экология

Пробы из океана после сброса в него воды с "Фукусимы-1" оказались в норме

Пробы из океана после сброса в него воды с "Фукусимы-1" оказались в норме

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Пробы из океана после сброса в него воды с "Фукусимы-1" оказались в норме. Об этом заявили в министерстве экономики и промышленности Японии.

Отмечается, что эта вода использовалась для аварийного охлаждения реакторов атомной станции после аварии в 2011 году. Правительство страны утверждает, что сброс не навредит окружающей среде, однако многие уверены, что это не так.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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