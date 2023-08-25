Пробы из океана после сброса в него воды с "Фукусимы-1" оказались в норме. Об этом заявили в министерстве экономики и промышленности Японии.

Отмечается, что эта вода использовалась для аварийного охлаждения реакторов атомной станции после аварии в 2011 году. Правительство страны утверждает, что сброс не навредит окружающей среде, однако многие уверены, что это не так.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

