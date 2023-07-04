В МАГАТЭ признали вероятность незначительных последствий от сброса воды с "Фукусимы-1"

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Сброс очищенной воды с аварийной японской АЭС "Фукусима-1" в океан окажет незначительное радиологическое воздействие на людей и окружающую среду. Об этом сообщает RT со ссылкой на доклад МАГАТЭ.

"МАГАТЭ на основе комплексной оценки пришло к выводу, что сброс очищенной <...> воды <...> окажет незначительное радиологическое воздействие на людей и окружающую среду", – говорится в документе.

Правительство Японии разрешило слив массива воды с аварийной АЭС "Фукусима-1". Два года назад сообщалось, что в стальных баках АЭС скопилось более 1,25 миллиона тонн воды. Как передает СМИ, жидкость очищена от большинства опасных радиоактивных веществ.

Данное решение Токио в Китае посчитали крайне безответственным. В заявлении МИД КНР отмечалось, что из-за сброса может быть нанесен вред безопасности и международному общественному здоровью. Кроме того, озабоченность действиями Японии также выразили в МИД РФ.

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